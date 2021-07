“Outer Banks 2”: trama cast e trailer

Tutto sulle nuove puntate dell'adventure teen drama in streaming su Netflix Cecilia Uzzo







Si puo' vedere su

Torna su Netflix "Outer Banks", il teen drama ideato da Jonas e Josh Pate. Gli otto nuovi episodi sono disponibili sulla piattaforma streaming da venerdì 30 luglio 2021. La data di uscita è stata confermata qualche settimana prima dal trailer, che anticipa la trama della seconda stagione.

Lo show segue la storia di alcuni ragazzi delle Outer Banks, un gruppo di isole sulle coste della Carolina del Nord, i quali decidono di intraprendere una missione per aiutare uno dei loro a scoprire cos’è accaduto al padre, improvvisamente scomparso. I giovani hanno fondato una sorta di banda, chiamata Pogue, contrapposta ai Kook, ovvero i ragazzi benestanti che abitano le isole. Nel tentativo di scoprire la verità sul padre del loro leader, si imbattono nella mappa di un tesoro.

Dove eravamo rimasti

La prima stagione di “Outer Banks” si è conclusa con la fuga di John B, accusato ingiustamente di aver ucciso una poliziotta, insieme a Sarah. Con l’aiuto degli altri Pogue, Pope, JJ e Kiara, i due lasciano le isole in direzione Messico. Per sfuggire alle forze dell’ordine, però, la coppia si getta nel mezzo di una tempesta e la loro barca si ribalta. Mentre i loro amici temono il peggio, John B e Sarah vengono recuperati da una nave diretta a Nassau, nelle Bahamas, dove Ward Cameron ha spedito l’oro.

La trama della seconda stagione

Dopo aver sfiorato la morte, nella seconda stagione John e Sarah sono in fuga e nei guai alle Bahamas. In questa corsa al tesoro nascosto troveranno nuovi amici e nemici, mentre a casa la posta in gioco per Kiara, Pope e JJ cresce esponenzialmente. I 400 milioni di dollari sono sempre in gioco, ma basterà la scoperta di un segreto sorprendente a riunire il gruppo per una nuova missione? Nel corso dell'avventura più incredibile della loro vita, i Pogue dovranno fare l'impossibile per sopravvivere in questa bufera.

Il trailer della seconda stagione

Il cast

Nella seconda stagione di “Outer Banks” torna il cast al gran completo. In particolare, tornano i Pogues: Chase Stokes (John B); Madelyn Cline (Sarah Cameron); Madison Bailey è Kiara; Jonathan Daviss (Pope); Rudy Pankow (JJ). Tornano anche Charles Esten, Drew Starkey e Caroline Arapoglou, rispettivamente padre, fratello maggiore e matrigna di Sarah.

Tra le nuove entrate nel cast, ci sono Elizabeth Mitchell ("Lost", "Once Upon a Time"), nei panni di Limbrey, e Carlacia Grant nel ruolo ricorrente di Cleo, una ragazza impavida e sicura di sé di Nassau, che entra in contatto con i Pogue.