“Outer Banks 4”, i Pogues diventano grandi. Trama, cast e trailer

Da sinistra: Madelyn Cline nel ruolo di Sarah Cameron, Jonathan Daviss nel ruolo di Pope, Chase Stokes nel ruolo di John B nell'episodio 1 di "Outer Banks 4". Credit: © ackson Lee Davis/Netflix © 2024.







Torna la banda di John B e dei suoi amici sulle assolate coste del North Carolina: ripartono le emozioni di “Outer Banks”. Una stagione, la quarta, che promette di mostrarci i nostri giovani protagonisti ormai alle prese coi dilemmi dell'età adulta e... il tesoro di Barbanera!

L'uscita della quarta stagione

Partiamo dalla grande novità. A differenza delle precedenti, questa stagione approderà su Netflix in due parti, ciascuna composta da 5 puntate: la prima arriva da giovedì 10 ottobre e la seconda dal 7 novembre. Non si tratta di niente di nuovo per il colosso dello streaming di Los Gatos. Si tratta ormai di una strategia di uscita piuttosto consolidata e a cui Netflix fa ricorso quando si tratta dei suoi titoli più amati, come “Stranger Things”, “The Witcher”, “Bridgerton” e di recente “Emily in Paris”. Alcuni saranno dispiaciuti nell'apprendere che bisognerà aspettare altre quattro settimane per scoprire come andrà a finire la quarta stagione, ma dopo aver aspettato 20 mesi (!) quest'attesa è nulla al confronto.

Dove siamo rimasti alla fine della terza stagione

Nel finale della terza stagione John B (Chase Stokes) e Sarah (Madelyn Cline) riescono nell'impresa di trovare l'oro di El Dorado, ma i festeggiamenti hanno avuto breve durata. Il gruppo dice addio a Big John (Charles Halford), il papà di John B., e a Ward (Charles Esten): i due vengono trucidati in un teso faccia a faccia da Ryan (Lou Ferrigno Jr.), lo sgherro di Singh. Il racconto compie un salto in avanti di diciotto mesi, in cui Wes Genrette (David Jensen) propone ai Pogues di imbarcarsi alla ricerca dell’eredità perduta di Barbanera.

Cosa vedremo nei nuovi episodi

La quarta stagione torna indietro nel tempo, prima di quei famosi diciotto mesi: i Pogue fanno ritorno alle Outer Banks dopo la rocambolesca vicenda di El Dorado e tentano di condurre una vita "normale": costruiscono un nuovo rifugio ribattezzato "Poguelandia 2.0" e aprono un'attività di attrezzatura da pesca piuttosto redditizia. I nostri beniamini, tuttavia, non sono tagliati per una vita lontana dal brivido dell'avventura.

Le ristrettezze economiche spingono John B, Sarah, Kiara (Madison Bailey), JJ (Rudy Pankow), Pope (Jonathan Pierce Daviss) e Cleo (Carlacia Grant) ad accettare la proposta di Wes e partire per una nuova avventura in cerca di altro denaro.

La situazione si fa ben presto più complicata del previsto, con nuovi pericolosi nemici alle calcagna pronti a batterli sul tempo per impossessarsi del tesoro. Ben presto i Pogue si vedono costretti a mettere in discussione passato, presente e futuro e a domandarsi chi sono veramente, cosa li spinge ad andare avanti e quanto sono disposti a rischiare per raggiungere i loro obiettivi.

Il cast della quarta stagione

Riconfermati i protagonisti delle scorse stagioni, ovvero Chase Stokes, Madelyn Cline, Madison Bailey, Jonathan Daviss, e Rudy Pankow. Ci saranno di nuovo anche Austin North (Topper), Drew Starkey (Rafe), Carlacia Grant (Cleo) e Fiona Palomo (Sofia).

Passiamo quindi ai nuovi personaggi. J. Anthony Crane interpreta Chandler Groff, un uomo profondamente afflitto per la morte della moglie e che si dimostra accogliente nei confronti dei Pogues nella loro ultima avventura. Al suo fianco c'è Pollyanna McIntosh nelle vesti di Dalia, una leader combattiva che incrocerà il sentiero dei Pogues.

Entra nel cast anche Brianna Brown che presta il volto a Hollis Robinson, rinomata agente immobiliare dell’isola e con un passato che l'ha legata a Ward; oggi invece punta su Rafe. Rigo Sanchez porta in scena Lightner, un uomo misterioso quanto intrepido, pronto a giocarsi il tutto per tutto nella partita della vita. Chiude i nuovi ingressi Mia Challis nella parte di Ruthie, una giovane dall'animo festaiolo che finirà per legarsi a Topper in modo non propriamente sano.