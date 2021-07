“Outer Banks”, il trailer della seconda stagione

La serie Netflix torna con i nuovi episodi: il trailer e la data di uscita Chase Stokes e Madelyn Cline nella seconda stagione di "Outer Banks" Credit: © Netflix Cecilia Uzzo







Si puo' vedere su

I Pogue in fuga alle Bahamas: "Outer Banks 2" sta per approdare in streaming e Netflix ha rilasciato il trailer della nuova stagione, che promette di essere ancora più avventurosa della prima.



La serie, un teen drama ideato da Jonas e Josh Pate uscito sulla piattaforma nella primavera 2020, ha ottenuto un discreto successo nel pubblico, tanto da vincere un People’s Choice Award come lo «spettacolo da vedere in binge-watching nel 2020».

Annunciata già nell’estate scorsa, la seconda stagione di "Outer Banks" – che prende il nome dalla cittadina sulla costa della Carolina del Nord in cui è ambientata la serie – è ormai prossima ad approdare in streaming.

Per la precisione, gli episodi di "Outer Banks 2" sono disponibili su Netflix dal 30 luglio 2021.

"Outer Banks 2", il trailer

"Outer Banks 2", le anticipazioni

È proprio il trailer a svelarci la storia, che naturalmente riprende da dove si era interrotta. Dopo aver sfiorato la morte, nella seconda stagione John B e Sarah Cameron (Chase Stokes e Madelyn Cline) sono in fuga alle Bahamas: proprio la ragazza gli ricorda che sono «latitanti in un paese straniero», chiedendogli di non fare cose stupide. Peccato che «Sarah Cameron, io faccio sempre cose stupide senza rendermene conto», le risponde il ragazzo.

Intanto JJ (Rudy Pankow), Kiara (Madison Bailey) e Pope (Jonathan Daviss), il resto della banda dei Pogues (di cui John B è il leader) capisce che i due ragazzi sono vivi e si riunisce.

L’intero gruppo, però, è sempre più in pericolo: sulle loro tracce ci sono Ward, il padre di Sarah, uomo senza scrupoli (che tra l’altro ha nascosto il tesoro proprio alle Bahamas) e Limbrey (nuovo personaggio interpretato da Elizabeth Mitchell di "Lost") sembra abbastanza minacciosa quando chiarisce a Pope che «John B non è il solo ad essere stato tradito da Ward».