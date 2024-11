“Outer Banks”, Netflix annuncia la quinta e ultima stagione

La serie tv Netflix con Chase Stokes e Madelyn Cline tornerà per un'ultima volta. L'annuncio dei co-creatori Chase Stokes e Madelyn Cline in "Outer Banks". Credit: © Jackson Lee Davis/Netflix © 2024. Paolo Di Lorenzo







Pogues, preparatevi all'addio. Netflix ha ufficializzato che "Outer Banks" avrà un'altra stagione, ma la quinta sarà quella conclusiva. La notizia è arrivata tre giorni prima del debutto della parte 2 della quarta stagione, fissato per giovedì 7 novembre.

In un messaggio diffuso dalla piattaforma streaming e scritto dai co-creatori e produttori esecutivi Jonas Pate, Josh Pate e Shannon Burke si legge: «[Quando abbiamo concepito la serie] abbiamo immaginato un mistero che ci avrebbe portato in un viaggio di cinque stagioni ricco di avventure, cacce al tesoro e amicizia. Sette anni fa sembrava impossibile riuscire a raccontare tutta la storia in cinque stagioni, ma eccoci qui, alla fine della nostra quarta stagione, ancora impegnati in questo percorso».

The ride ain't over yet 💥 Outer Banks will return for a 5th and final season! pic.twitter.com/503cGsoHsU — Netflix (@netflix) November 4, 2024

I fratelli Pate e Shannon Burke hanno poi continuato, confermando che la produzione del capitolo finale si accinge a entrare nel vivo. «Ci prepariamo a dare il via alla quinta. Speriamo di riportare i nostri amati Pogues a casa nel modo in cui avevamo immaginato e pianificato anni fa. La quinta stagione sarà l'ultima e pensiamo che sarà la migliore di tutte. Speriamo che ci accompagnerete in quest'ultima avventura verso il surf».

Una data di uscita per la quinta stagione non è ancora stata ufficializzata, anche se probabilmente si parlerà dei primi mesi del 2026. Nel cast della serie figurano Chase Stokes (John B), Madelyn Cline (Sarah), Madison Bailey (Kiara), Jonathan Daviss (Pope), Rudy Pankow (JJ), Carlacia Grant (Cleo), Drew Starkey (Rafe), Austin North (Topper), Fiona Palomo, Tony Crane, Pollyanna McIntosh, Brianna Brown, Rigo Sanchez e Mia Challis.