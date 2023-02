“Outer Banks”: trama, cast e trailer della terza stagione

I nuovi episodi della serie Netflix arrivano in streaming dal 23 febbraio Redazione Sorrisi







Dopo due anni, tornano i ragazzi di "Outer Banks": la terza stagione è disponibile su Netflix dal 23 febbraio. Il teen drama ideato da Jonas e Josh Pate è uno dei titoli più amati della piattaforma e anche i nuovi episodi (dieci, come sempre) promettono nuove avventure e altrettanti colpi di scena. Già dal trailer si intuisce che la trama della terza stagione, oltre a seguire la solita battaglia tra i Pogue e i Kooks, diventerà sempre più complessa. I primi, in fuga da Outer Banks e dopo aver perso l'oro, sono finiti su un'isola deserta: si tratta di El Dorado, la leggendaria città dell'oro, dove saranno impegnati in una nuova caccia al tesoro.

La trama

La terza stagione vede i Pogue approdare su un'isola deserta dopo aver perso l'oro ed essere fuggiti da Outer Banks. Per un momento quella che chiamano ufficialmente "Poguelandia" sembra un posto idilliaco dove vivere e i nuovi abitanti trascorrono le loro giornate pescando, nuotando e godendosi lo stile di vita spensierato della loro dimora temporanea. Ma le cose si mettono rapidamente male quando John B, Sarah, Kiara, Pope, JJ e Cleo si ritrovano di nuovo coinvolti in una caccia al tesoro e devono letteralmente fuggire per salvarsi la vita. Si trovano al verde e lontani da casa, non possono fidarsi di nessuno e devono fare i conti con Ward e Rafe, assetati di vendetta, e uno spietato criminale caraibico che non si fermerà davanti a nulla per trovare il bottino. Il tesoro è davvero alla loro portata o si tratta di una trappola per fermarli una volta per tutte? In ogni caso, i Pogue devono lottare contro il mondo e l'unico modo per farcela è restare uniti.

Il trailer della terza stagione

Il trailer svela molti dei colpi di scena che avvengono nella terza stagione di "Outer Banks", a cominciare dal fatto che John B. tritrova suo padre, che si credeva morto. Mentre Sarah chiede aiuto a un improbabile alleato, sembra che tra Kiara e JJ ci sia del tenero. I ragazzi devono vedersela con Ward e Rafe, assetati di vendetta, e con uno spietato criminale caraibico, determinato a mettere le mani sul bottino a qualunque costo. Questa volta, il gruppo avrà dei dubbi: il tesoro è davvero alla loro portata o è una trappola?