“Outer Range”: trama, cast e trailer della nuova serie con Josh Brolin

Il thriller western dalle tinte sovrannaturali arriva su Prime Video ad aprile Josh Brolin in "Outer Range" Giulia Ausani







Si puo' vedere su

Ecco il primo teaser trailer di "Outer Range", nuova serie originale Amazon in arrivo su Prime Video il 15 aprile. A guidare questo thriller western in otto episodi è l'attore nominato agli Oscar Josh Brolin. Le puntate usciranno settimanalmente con un doppio appuntamento ogni venerdì.

La trama

"Outer Range" racconta la storia di Royal Abbott (Josh Brolin), proprietario di un ranch che lotta per la sua terra e per la sua famiglia e che scopre un mistero imperscrutabile nel cuore della natura selvaggia del Wyoming. I problemi apparentemente tipici di una piccola cittadina rurale si trasformano in qualcosa di inquietante e potenzialmente sovrannaturale quando nel pascolo degli Abbott compare una misteriosa voragine. Attraverso lo sguardo di Royal scopriamo che il passato nasconde strani segreti.

Il cast

Oltre a Josh Brolin nel cast troviamo: Imogen Poots, Lili Taylor, Tamara Podemski, Lewis Pullman, Tom Pelphrey, Noah Reid, Shaun Sipos, Isabel Arraiza, Olive Abercrombie e Will Patton.

Il teaser trailer