“Outlander 6”: ritorna l’amore senza tempo di Jamie e Claire

Su Now parte la sesta stagione della romantica serie fantastica "Outlander"







Si puo' vedere su

Chi segue “Outlander” fin dall’inizio sa cosa aspettarsi dalla sesta stagione, in partenza su Now (in contemporanea con Sky Serie) dal 26 aprile: romanticismo, grandi emozioni e colpi di scena.

Per chi non la conoscesse, la serie ha come protagonista Claire (Caitríona Balfe), un’infermiera inglese degli Anni 40 che è stata catapultata per magia nella Scozia del Settecento, dove si è innamorata di Jamie (Sam Heughan). Il loro amore senza tempo ha dovuto superare mille ostacoli e traversie, ma dopo tanti anni (e i drammatici eventi che hanno chiuso la quinta stagione) li ritroviamo ancora uniti, nell’America coloniale, a pochi passi dalla Rivoluzione che cambierà per sempre il loro mondo. Da non perdere.