“Ozark 3”: la trama, il cast e i protagonisti

27 Marzo 2020 | 12:14 di Valentina Barzaghi

Le dieci nuove puntate di “Ozark” sono disponibili in streaming su Netflix dal 27 marzo. I fan della serie non ne rimarranno delusi: intrighi, doppiogioco e rivalità si susseguono di puntata in puntata portando Marty Byrde (Jason Bateman) e la sua famiglia a nuovi e sorprendenti epiloghi criminali.

Abbiamo conosciuto Marty e sua moglie Wendy (Laura Linney) due stagioni fa come una coppia in crisi costretta a fuggire dalla propria casa di Chicago per trasferirsi a Ozark, una cittadina lacustre nell’Arkansas, con il progetto di riciclare denaro. Lui infatti, a insaputa della famiglia, aveva stretto legami professionali con un cartello messicano per cui svolgeva una serie di operazioni finanziarie illegali. I figli della coppia, Charlotte e Jonah, inizialmente all’oscuro di tutto, vengono successivamente coinvolti negli affari criminali dei genitori.

La prima stagione ci ha introdotti ai Byrde e ai loro affari. La seconda ha visto la famiglia affermarsi a Ozark soprattutto grazie a Wendy, rivelatasi più di una spalla per Marty. La terza prevede una loro ulteriore presa di potere sia come coppia sia come singoli, anche al di fuori dei confini cittadini. Se nelle prime due stagioni abbiamo creduto che Marty e Wendy fossero due vittime della trappola criminale in cui si trovano, nella terza realizziamo quanto in verità amino il gioco che stanno portando avanti, di cui sono partecipanti estremamente competitivi ed esperti.