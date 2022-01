“Ozark 4”: cosa ne sarà dei Byrde?

Una delle serie più amate di Netflix volge alla conclusione: sono in arrivo i primi sette episodi della stagione finale Jason Bateman e Laura Linney in "Ozark" Credit: © Netflix Ezio Genghini







Si puo' vedere su

L’attesa è finita. Dal 21 gennaio saranno in streaming su Netflix i primi sette episodi della quarta e ultima stagione di “Ozark” (i restanti sette seguiranno entro l’anno).

Per chi non la conoscesse, senza soffermarci sui premi e le nomination che ha collezionato nelle prime tre stagioni, ci limitiamo a dire che la storia della famiglia Byrde continua insieme al suo viaggio nei luoghi più reconditi della criminalità dove i confini della coscienza e dell’etica esistono solo per essere spostati sempre più in là.

Dopo la loro fuga da Chicago, nella prima stagione, che subito toglie il velo dal finto lavoro di onesto consulente finanziario del capofamiglia Marty Byrde, e il loro arrivo a Ozark, dove Marty tenta di proseguire la sua opera di riciclaggio per i cartelli della droga messicani, le cose precipitano. I rapporti all’interno della famiglia mostreranno che nulla è come sembra e l’interazione con i personaggi locali, come Ruth Langmore (Julia Garner), creerà i presupposti per una sempre più spaventosa “discesa agli inferi” dei protagonisti.

La quarta e ultima stagione promette, già dal trailer, colpi di scena e adrenalina pura, visto che Omar Navarro, il boss della droga per cui lavorano i Byrde, vuole fare un accordo con l’Fbi. Più facile a dirsi che a realizzarsi soprattutto se, proprio come dice Omar Navarro a Marty: «La più grande minaccia arriva sempre dall’interno».