“Ozark 4”: trama, cast e trailer dell’ultima stagione

Come finirà la storia dei Byrde, che da tranquilla famiglia di Chicago è diventata una inarrestabile macchina “ricicla denaro” al servizio di uno spietato cartello messicano? Torneranno alla loro vita di prima o subiranno evoluzioni ancora più importanti nel mondo del crimine? Queste e molte altre domande troveranno risposta nella quarta e ultima stagione di “Ozark”. Divisa in due parti da 7 episodi ciascuna, la quarta stagione è disponibile in streaming su Netflix dal 21 gennaio con la prima parte.

Per chi non conoscesse “Ozark”: Marty (Jason Bateman) e Wendy (Laura Linney) Byrde sono una coppia di Chicago che, per risolvere un problema legato a una pericolosa collaborazione che l’uomo ha intrapreso con un cartello della droga messicano, si trasferisce in Missouri, a Ozark, dove inizia a riciclare denaro. Dall’acquisto di strutture per vacanze all’apertura di un Casino, tra alleanze politiche e scontri con criminali locali, Marty e Wendy con i figli Charlotte (Sofia Hublitz) e Jonah (Skylar Gaertner), oltre che al prezioso aiuto della collaboratrice Ruth (Julia Garner), portano avanti la loro missione schivando pericoli continui.

Dove eravamo rimasti

Alla fine della terza stagione avevamo lasciato Marty e Wendy in Messico, invitati al battesimo del figlio del boss Navarro (Felix Solis). I due ci sono andati insieme a Helen (Janet McTeer), collaboratrice stretta del criminale, che qui viene brutalmente uccisa sotto i loro occhi. Dopo una stagione che ha visto il rapimento di Marty, oltre che la pressione e le angosce di Wendy tra accordi politici utili e famiglia, tra cui l’arrivo del fratello Ben (Tom Pelphrey), un uomo affetto da gravi problemi psichici che la porta dove non avrebbe mai pensato di spingersi, per i due si apre un nuovo capitolo.

La trama

Nella quarta stagione di “Ozark”, i coniugi Byrde si trovano ancora una volta ad affrontare pericoli sia all’esterno sia all’interno delle mura domestiche. All’esterno perché, senza Helen, non hanno intermediari con il cartello: Navarro, che ormai sente il suo dominio sotto assedio, vuole trovare un accordo con l’FBI, rappresentato dall'agente Maya Miller (Jessica Frances Dukes). Interni perché Jonah, dopo gli accadimenti con zio Ben, si ribella alla famiglia e inizia una collaborazione con Ruth, che per gli stessi motivi aveva lasciato i Byrde e messo la sua esperienza a servizio della narcotrafficante Darlene (Lisa Emery), amante del cugino Wyatt (Charlie Tahan).

Le atmosfere dark e tese della terza stagione, trovano in questa quarta un proseguimento. “Ozark” si conferma una riuscita storia crime, popolata da un gruppo di personaggi femminili tra i più variegati e spietati visti in tv a oggi. Wendy, Ruth e Darlene, ma anche Helen, Charlotte e Maya, hanno avuto e hanno tutte una parabola ascendente di potere, coraggio e cattiveria, che invece non è presente nei personaggi maschili, il cui stato rimane pressoché invariato nel corso delle stagioni. Solo Jonah, in quest’ultima, seguirà un percorso differente, più anomalo.

Il trailer

La quarta stagione di "Ozark" porta i suoi protagonisti in situazioni ancora più complesse, mettendoli alla prova. Rimane una serie che indaga sull’anima più oscura dell’America, tra accordi di potere e affari sporchi, in cui non mancano mai le sorprese, forse solo un pizzico di adrenalina. La quarta stagione inizia con un flashforward che fa presagire un destino sfortunato per i Byrde. Per conoscere quali saranno i rivolti finali dell’accaduto, però, bisogna aspettare il “the end” conclusivo, visto che la serie prodotta da Jason Bateman ha sempre trovato il modo di stupire.