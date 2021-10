“Ozark”, tensione e crimini nel Midwest americano. Da vedere su Netflix

Se avete bisogno di una serie che vi lasci con il fiato sospeso, questa fa per voi Alessandro Alicandri







Se avete bisogno di una serie che vi lasci con il fiato sospeso, “Ozark” fa per voi. Marty (Jason Bateman) è un consulente finanziario di Chicago: è un uomo timido, onesto e attento alle regole. Una fatalità lo fa trovare invischiato però in una delle più pericolose attività illegali al mondo, il riciclaggio di denaro sporco per i cartelli della droga messicani.

Al bivio, ha dovuto scegliere se morire con la sua famiglia o “collaborare” con i criminali sul lago di Ozark, un luogo fin troppo tranquillo nello stato del Missouri. L’aiuto della moglie Wendy (Laura Linney) e dei figli Charlotte e Jonah diventerà fondamentale per difendere il segreto della loro disonestissima nuova vita. Da vittime inconsapevoli, diventeranno così complici e menti sagaci di un giro d’affari sempre più pericoloso. Nelle attuali tre stagioni disponibili su Netflix (e 30 episodi totali) vi stupirà la bravura degli attori e in particolar modo della giovane Ruth (interpretata da Julia Garner), una ragazza del luogo nata in una famiglia sbandata e in cerca di un futuro migliore… a qualsiasi costo.