“Pachinko”: la saga coreana diventa una serie da non perdere

Tratta dal libro di Min Jin Lee e in streaming dal 25 marzo, è l'epica e intima storia di una famiglia e del suo viaggio tra Corea, Giappone e Stati Uniti "Pachinko - La moglie coreana", la serie tratta dal romanzo di Min Jin Lee, è in streaming su Apple Tv+ dal 25 marzo







Si puo' vedere su

“Pachinko - La moglie coreana” è un period drama tratto dal romanzo bestseller di Min Jin Lee (edito in Italia da Piemme), disponibile su Apple Tv+ dal 25 marzo. L’imponente produzione coreano-americana attraversa la storia di una famiglia tra Corea, Giappone e Stati Uniti nel corso di quattro generazioni.

“Pachinko”, scritta e prodotta da Soo Hugh (“The Terror”) che ne è anche la showrunner, è ambientata in un periodo denso di avvenimenti per la storia coreana: dall’occupazione giapponese di inizio secolo fino agli Anni 80, passando per la seconda guerra mondiale.

Il tutto inizia con la storia di Sunja, una giovane donna coreana che viene sedotta da un uomo potente e, per mantenere l’onore della propria famiglia, è costretta a emigrare in Giappone. Qui trova l’amore di un marito e l’affetto di una cognata, ma anche l’odio che il popolo che la ospita dimostra verso gli immigrati come lei, oltre i rimpianti per un sentimento mai spento.

Quella che all’inizio era passata come una miniserie, portando a domandarci che lavoro mastodontico di asciugatura l’autrice avrebbe dovuto fare sulla storia di Min Jin Lee, in verità è una produzione di cui sentiremo parlare per qualche tempo, anche per la qualità del lavoro messo in scena. Rispetto al romanzo, la versione televisiva è meno dura e si apre ad atmosfere e sentimenti più poetici e impalpabili. Non è una serie da guardare distrattamente, ma da assorbire per permetterle di arrivare dove vuole, riuscendo a goderne per il suo indubbio valore filmico, narrativo ed emotivo.

Nel cast di “Pachinko” troviamo, tra i tanti, Min-ha Kim (“After Spring”) e Yoon Yeo-jeong (“Minari”) nel ruolo di Sunja, Lee Min-ho in quelli di Hansu, un mercante che ha legami con la criminalità e un amore illecito, Anna Sawai (“Fast & Furious 9”) in quelli della giovane in carriera Naomi, Jin Ha (“Love Life”) in quelli di Solomon, un ragazzo ambizioso alle prese col proprio passato familiare.