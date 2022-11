“Pagan Peak”, un freddo e cupo poliziesco. Da vedere su Now

Un prodotto molto originale, “essenziale”, ma che appassiona perché niente è come sembra Solange Savagnone







La buona notizia è che ci sarà una terza stagione di “Pagan peak”, serie poliziesca tedesca-austriaca prodotta da Sky, a sua volta ispirata a una serie danese-svedese. Si tratta infatti di un prodotto molto originale, “essenziale” e dalle atmosfere cupe, ma che appassiona perché niente è come sembra.

Intanto è ambientata tra le montagne, al confine tra Austria e Germania, ma sempre in inverno, quindi non aspettatevi prati fioriti, ma freddo, neve e umido. Poi a indagare sono due colleghi (una tedesca e l’altro austriaco) molto diversi: l’integerrima Ellie Stocker (Julia Jentsch) e Gedeon Winter (Nicholas Ofczarek), che ha un passato poco limpido e qualche problema caratteriale. Il loro rapporto inizia male, si evolve in positivo ma poi riserverà delle sorprese, dimostrando che il confine tra bene e male è molto labile. Infine, i casi che affrontano: sono inquietanti, pieni di mistero e mai banali, perché c’è sempre un colpo di scena dietro l’angolo che rimette tutto in discussione.