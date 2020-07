Palinsesti Rai: le serie tv in arrivo su Rai2 per la stagione 2020/2021

Palinsesti Rai: le serie tv in arrivo su Rai2 per la stagione 2020/2021

"NCIS" e "The Good Doctor" sono solo alcune delle serie americane che vedremo in chiaro nei prossimi mesi

21 Luglio 2020 | 16:49 di Redazione Sorrisi

Nel corso della presentazione dei Palinsesti Rai per la stagione 2020/2021 non sono solo state presentate le fiction che vedremo nei prossimi mesi, ma anche le serie tv. Ad ospitare le serie americane in chiaro sui canali Rai è come sempre Rai2. Tornano grandi classici come “NCIS” (nei suoi diversi spin-off) e più recenti successi come “The Good Doctor”, la cui trasmissione era stata interrotta a causa di problemi col doppiaggio causati dall’emergenza sanitaria.



Le serie di Rai2 nel dettaglio

• "NCIS"

Dall’11 settembre

Nella diciassettesima stagione, Ziva è tornata in città per chiedere l’aiuto di Gibbs. Il ritorno della coraggiosa agente incrinerà il rapporto d’amicizia tra McGee, Torres e Bishop, che ha deciso di tenerli all’oscuro di diversi segreti. Nel corso di questa stagione verranno alla luce aspetti sorprendenti della vita di Gibbs, con un'amicizia tenerissima con un ragazzino suo vicino di casa, e di Sloane con il suo inesplorato e delicatissimo ruolo di madre.

• "The Rookie"

Dall’11 settembre, dopo Ncis

La serie televisiva statunitense creata da Alexi Hawley è arrivata alla seconda stagione. È basata su fatti realmente accaduti e segue un uomo di quarantacinque anni, che diventa il debuttante più anziano del dipartimento di polizia di Los Angeles.

• "F.B.I."

Dal 12 settembre

Dal vincitore del premio Emmy Dick Wolf e dal team di "Law & Order", questa serie racconta i complessi meccanismi dell’FBI di New York, alla seconda stagione su Rai2. Seguiamo le vicende di una unità d'élite in cui sono racchiusi i migliori talenti.



• "SWAT"

Dal 12 settembre dopo FBI

Continuano le avventurose vicende delle forze speciali di polizia del reparto SWAT di Los Angeles capitanato dal sergente "Hondo" Harrelson. In questa terza stagione non mancheranno i colpi di scena e i nuovi arrivi, come quello dell'ambiguo detective Lynch, e duri ostacoli da superare, in particolare per il tenente Deacon che vede minacciata la sicurezza della sua stessa famiglia.

•"NCIS - New Orleans"

In onda dal 30 agosto

Sul finire dell'estate torna lo spin-off di NCIS che racconta le vicende della squadra di agenti speciali del Naval Criminal Investigative Service di New Orleans. Nella sesta stagione, la squadra si trova a fronteggiare un gruppo in possesso di una bomba di gas nervino.

• "Bull"

In onda da settembre

La quarta stagione di "Bull" si apre con la preparazione del dottor Bull alla nascita della figlia che aspetta dall’ex moglie Izzy. In realtà la loro relazione continua ad essere un punto molto dolente per il collega Benny, fratello di Izzy, che ha infatti deciso di non lavorare più alla TAC. Nel frattempo sono in arrivo nuovi casi giudiziari da affrontare, che richiederanno il doppio dell’impegno senza l’aiuto di Benny.

• "The Good Doctor"

Dal 27 settembre

In questa terza stagione Shaun avrà molto da fare, lavorativamente parlando. Ad attenderlo infatti ci saranno diversi casi difficili e affronterà anche la sua prima operazione da solo. Dovrà purtroppo anche imparare che non potrà salvare sempre tutti, a prescindere dalla sua intelligenza.

• "NCIS - Los Angeles"

In onda dal 4 ottobre

Nell’undicesima stagione Eric accetta un nuovo impiego alla Logic Wide di San Francisco, ma presto scopre che l’azienda è stata segretamente acquisita dai cinesi, i quali rubano tecnologie militari americane per poi rivenderle agli Stati Uniti stessi, in tutta legalità. Ben presto tutta la squadra si trova coinvolta nell'operazione.