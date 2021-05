“Panic”, faremo di tutto per quel premio

Su Prime Video i teenager si fanno la guerra "Panic" Credit: © Prime Video Redazione Sorrisi







In una cittadina del Texas, come ogni estate, i neodiplomati sono pronti a partecipare a “Panic”: dovranno scontrarsi in una serie di sfide a eliminazione, sempre più difficili. Il premio? Una somma in denaro che potrà aiutarli ad avere un futuro migliore, in un mondo segnato dalla povertà. Ma solo uno vincerà.

Tra "Hunger Games" e una metafora della società americana travestita da fantasy, “Panic” è la nuova serie di Prime Video (dieci episodi dal 28 maggio) che la scrittrice Lauren Olivier ha tratto da un suo libro. I giovani contendenti si troveranno ad affrontare le loro paure più profonde e, forse, a mettere in discussione questo stesso, inquietante sistema. E voi, siete pronti?