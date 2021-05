“Panic”: trama, cast e trailer della nuova serie Prime Video

Esce il 28 maggio la serie tv tratta dal best seller di Lauren Oliver. "Panic" Credit: © Prime Video Valentina Barzaghi







Piacerà soprattutto ai più giovani la serie scritta da Lauren Oliver, tratta dal suo omonimo romanzo di successo. S’intitola “Panic” ed è composta da dieci episodi - ciascuno della durata di circa un’ora - disponibili su Prime Video dal 28 maggio.

La trama

La trama è abbastanza semplice: in una piccola cittadina del Texas, ogni estate i neodiplomati si cimentano in una serie di sfide sempre più complesse e pericolose che, nel tempo, hanno anche causato la morte di qualcuno di loro. Heather (Olivia Welch), dapprima restia a partecipare al gioco dall'emblematico nome "panic", cambia idea quando capisce che vincere il premio in denaro in palio è l’unico modo che ha per iscriversi al college. Intorno a lei ruotano una serie di personaggi: dagli amici Natalie (Jessica Sula) e Bishop (Camron Jones), a coetanei come Dodge (Mike Faist), Ray (Ray Nicholson) e molti altri.

Mentre i ragazzi sono impegnati nelle rischiosissime prove previste da "panic", la Polizia capeggiata dallo Sceriffo Cortez (Enrique Murciano) cerca di capire come e dove si svolge il gioco clandestino per mettere la parola fine ed evitare ulteriori incidenti.

“Panic” racconta un’età, la sua avventatezza, il desiderio di fuga nella speranza di cambiare lo status quo, cosa si è disposti a fare per migliorare la propria posizione sociale e di vita. Come in un classico “college movie”, i protagonisti sono una serie di personaggi molto diversi tra loro: ci sono “i bravi e i cattivi ragazzi”, l’outsider, il nerd, la ragazza che vive un’inaspettata parabola ascendente etc. Le sfide sono dure e tante, così come la suspense.

Il cast

L’aspetto più interessante di “Panic” è senza dubbio il suo cast di giovanissime star a partire dalla protagonista Olivia Welch (“Shithouse”), ma anche Mike Faist (che sarà in “West Side Story” di Steven Spielberg), Ray Nicholson (figlio di Jack e già in diversi film, tra cui il recente “Una donna promettente”) e Jessica Sula (“Split”, “Lucifer”), tra i tanti.