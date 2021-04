“Panic”: trama e cast della nuova serie young adult

Composta da dieci episodi, arriva in streaming su Prime Video dal 28 maggio "Panic" Credit: © Amazon Giulia Ausani







Il 28 maggio arriva su Amazon Prime Video "Panic", nuova serie young adult creata da Lauren Oliver (anche autrice del romanzo da cui è tratto lo show).

La trama

Composta da dieci episodi di un'ora, "Panic" è ambientata in una cittadina del Texas in cui ogni estate i neodiplomati si cimentano in una serie di sfide a eliminazione, convinti che sia la loro unica chance per sfuggire alla loro situazione e migliorare le loro vite. Quest'anno la posta in gioco è ancora più alta e i contendenti dovranno affrontare le loro paure più profonde.

Il cast

Nel cast troviamo Olivia Welch, Mike Faist, Jessica Sula, Camron Jones, Ray Nicholson ed Enrique Murciano.