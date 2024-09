“Panic”, un gioco pericoloso. Da vedere su Prime Video

Una serie che vede un gruppo di giovani affrontare prove difficili per vincere un premio in denaro Antonio de Felice







Basta il successo in un gioco pericoloso, dove si rischia anche la pelle, per avere un futuro migliore? La serie “Panic”, ideata dalla scrittrice Lauren Oliver e tratta dal suo omonimo romanzo del 2014, narra la storia di un gruppo di ragazzi della dimenticata cittadina di Carp, in Texas, che ogni anno partecipano a pericolose prove adrenaliniche per vincere un montepremi e fuggire sulle ali della libertà. Ciascuno ha un buon motivo per concorrere a Panic, ma origini ed esperienze sono diverse e hanno un peso.

Heather (Olivia Welch) ha avuto un’adolescenza difficile e decide di partecipare quando perde il lavoro, l’amica Nathalie (Jessica Sula) sogna di fare l’attrice a Hollywood, Bishop (Camron Jones) proviene da una famiglia agiata mentre Ray (Ray Nicholson) sembra un delinquente ma ha un cuore d’oro proprio per Heather. E sono solo alcuni dei partecipanti. Accomunati dalla voglia di realizzarsi, nell’ingenua certezza che il successo con Panic sia la chiave per superare le vere difficoltà quotidiane della vita.