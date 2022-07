“Paper Girls”: dai bestseller a fumetti alla serie tv

In streaming dal 29 luglio su Prime Video, la serie fantasy d’ambientazione Anni 80 con Ali Wong "Paper Girls" è la nuova serie teen fantasy, su Prime Video dal 29 luglio. Valentina Barzaghi







Se siete in carenza da “Stranger Things” arriva su Prime Video dal 29 luglio la serie Amazon Original “Paper Girls”, tratta dai fumetti cult di Brian K. Vaughan e Cliff Chiang, che ne sono anche i produttori esecutivi insieme a Christopher Cantwell, Stephany Folsom e Christopher C. Rogers. Le sue giovanissime protagoniste, il mix di mistero e fantascienza, l’ambientazione Anni 80 con tanto di atmosfere al neon e look a tema, l’unione di ironia, dramma e violenza, la rendono un prodotto perfetto per chi è in astinenza da Duffer brothers.

La trama

1988, la mattina dopo la notte di Halloween. Erin, Mac, Tiffany e KJ sono quattro “paper girls”, ovvero ragazze che distribuiscono i giornali in bici la mattina presto. Mentre fanno il loro giro quotidiano della città, subiscono una serie di piccole aggressioni, l’ultima delle quali si rivela essere qualcosa che va oltre alla loro immaginazione. Le quattro giovanissime si trovano infatti al centro di una battaglia tra fazioni rivali di viaggiatori del tempo e vengono catapultate in un futuro prossimo - nel 2019 - dove incontrano la versione adulta di se stesse. Mentre si rassegnano a constatare che l’idea che si sono fatte di sé cresciute è lontana dalla realtà, le amiche vengono braccate da una fazione militante di viaggiatori chiamata Old Watch che ha dichiarato illegali i viaggi nel tempo. Potranno contare solo sulla loro unione e la reciproca fiducia per capire come sopravvivere e tornare a casa.

Il cast

La serie in otto episodi vede nei ruoli della quattro giovani protagoniste Camryn Jones nel ruolo di Tiffany Quilkin, Riley Lai Nelet in quello di Erin Tieng, Sofia Rosinsky in quello di Mac Coyle e Fina Strazza in quello di KJ Brandman. Insieme a loro nel cast svetta la presenza della comica Ali Wong nei panni di Erin da adulta. Ci sono anche Adina Porter, Sekai Abenì, Nate Corddry, Daniel Rashid e molti altri.

A suon di effetti speciali e colpi di scena, “Paper Girls” racconta la folle esperienza che porta un gruppo di ragazze a venire a patti con se stesse e la propria versione adulta, attraverso il rapporto che si crea tra di loro durante il viaggio extra-temporale che sono destinate a compiere. Seguendo la vita del fumetto (edito in Italia da Bao Publishing), di cui la serie traduce bene colori e atmosfere con la regia, la prima delle avventure delle quattro non sarà l’ultima. Echi di film cult Anni 80, da “Stand By Me” a “War of the Worlds”, fino a “Ritorno al futuro”, si fondono nella messa in scena perpetrata dai registi Mairzee Almas, Georgi Banks-Davies, Destiny Ekaragha e Karen Gaviola.

Una serie perfetta per chi è alla ricerca di una storia originale, di genere, che abbia al centro della sua trama i viaggi nel tempo, visti non solo come avventura da affrontare, ma anche come esperienza di vita. Sebbene le protagoniste siano delle teenager, la serie piacerà al pubblico più vasto.