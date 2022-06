“Paper Girls”: il teaser trailer della novità teen dell’estate

Tratta da una serie di graphic novels, la nuova serie in arrivo su Prime Video segue le avventure di quattro ragazze che viaggiano nel tempo "Paper Girls" Cecilia Uzzo







Si puo' vedere su

Si intitola "Paper Girls", cioè "le ragazze del giornale" (inteso come lavoretto di distribuzione dei quotidiani per adolescenti) ed è la nuova serie Amazon Original che sarà disponibile in streaming sulla piattaforma Prime Video dal 29 luglio.

Dall’ambientazione inziale (gli Anni 80) e le scene in bicicletta, il titolo sembrerebbe quasi la risposta femminile di Amazon a “Stranger Things”, ma il confronto finisce in questi dettagli. Si tratta infatti l’adattamento televisivo in sette episodi dell’omonima serie di graphic novel (pubblicata in Italia da Bao Publishing dal 2016) di Brian K. Vaughan (fumettista e sceneggiatore di “Lost”), con illustrazioni di Cliff Chiang. Si tratta delle avventure nel nel tempo di quattro ragazze coinvolte in un percorso di crescita con risvolti molto più grandi. Gli stessi Brian K. Vaughan e Cliff Chiang sono tra i produttori esecutivi della serie insieme a Christopher C. Rogers, che ne è anche showrunner.

La trama

La serie segue la storia di quattro amiche: Erin, Mac, Tiffany e KJ. Nel 1988, le ragazzine stanno distribuendo i giornali la mattina dopo la notte di Halloween, quando si ritrovano involontariamente coinvolte in un conflitto tra fazioni rivali di viaggiatori nel tempo che cambierà le loro vite per sempre. Trasportate nel futuro le ragazze dovranno trovare un modo per tornare nel loro passato e questa ricerca le porterà ad incontrare le versioni adulte di sé stesse. Rassegnandosi al fatto che il loro futuro è molto diverso da quello che immaginavano da dodicenni, vengono braccate da una fazione militante di viaggiatori nel tempo nota come Old Watch, che ha dichiarato fuori legge i viaggi nel tempo così da poter rimanere al potere. Per sopravvivere, le ragazze dovranno superare le loro differenze e imparare a fidarsi l’una dell’altra oltre che di loro stesse.

Il teaser trailer

Il cast

Le quattro protagoniste della serie sono Tiffany Quilkin, Erin Tieng, Mac Coyle e KJ Brandman, rispettivamente interpretate da Camryn Jones ("Pacific Rim - La zona oscura"), Riley Lai Nelet, Sofia Rosinsky ("Fast Layne", "The Other Side of the Door") e Fina Strazza ("A Christmas Melody"). Ali Wong ("Finché forse non vi separi") interpreta anche la versione adulta di Erin, con Nate Corddry nel ruolo di Larry e Adina Porter come Prioress.