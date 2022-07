“Paper Girls”: siamo quattro giovani intrappolate nel futuro

Su Prime Video le vicende paradossali delle “ragazze dei giornali” "Paper Girls" Credit: © Prime Video Redazione Sorrisi







Si puo' vedere su

Erin, Mac, Tiffany e KJ sono quattro “paper girls”: per capirci, consegnano i giornali casa per casa ogni mattina, in bicicletta. Siamo nel 1988, il giorno dopo Halloween. Il loro “giro” sembra il solito, ma succede qualcosa di inspiegabile: le ragazze si ritrovano coinvolte in una vera e propria guerra tra viaggiatori temporali. Si ritrovano così intrappolate nel futuro. E per tornare indietro dovranno chiedere aiuto a... loro stesse da adulte. La nuova serie di Prime Video (in arrivo il 29 luglio con tutti i suoi otto episodi) è tratta da un fumetto di Brian K. Vaughan e regala colpi di scena nel suo mix di fantascienza e racconto di formazione.