“Paradise”, tra i potenti del mondo ci scappa il morto

La nuova serie tv targata Disney+ con protagonista Sterling K. Brown, dopo il successo di "This Is Us" Sterling K. Brown, protagonista di "Paradise". Credit: © Disney+. Paolo Di Lorenzo







L'anno nuovo di Disney+ inizia alla grande con "Paradise", la nuova serie tv che riunisce Dan Fogelman e Sterling K. Brown, rispettivamente il creatore e uno dei protagonisti di "This Is Us". L'ex interprete di Randall Pearson sveste i panni del prudente uomo di famiglia per lanciarsi in questo thriller che sviscera una cospirazione su larga scala. La serie debutta il 28 gennaio sulla piattaforma streaming con 3 episodi disponibili al lancio, seguiti da uno inedito a settimana ogni martedì.

La trama

La serie è ambientata in una tranquilla comunità esclusiva abitata da alcune delle persone più importanti del mondo. Ma questa serenità va in frantumi quando si verifica uno scioccante omicidio.

Il trailer rivela che Xavier è l'ultima persona ad avere visto il presidente - l'uomo che ha giurato di proteggere - vivo e vegeto ed è anche colui che ne rinviene il cadavere la mattina seguente. Il cerchio delle autorità si stringe attorno a lui, considerato il principale indiziato. L'uomo viene sottoposto alla macchina della verità, mentre gli inquirenti mettono in dubbio il rapporto che lo legava al compianto presidente. La persona che lo interpella suggerisce a Xavier, con una scritta sul palmo della mano, di rispondere di sì alla domanda se una parte di lui sia felice della morte di Cal.

In una serie di flashback scopriamo che Xavier, che a quel tempo indossava un tutore per il braccio, è stato informato, su ordine di Cal, riguardo a informazioni top-secret. A queste scene fanno seguito momenti ad alto tasso adrenalinico in cui viene messo alla prova non solo sul fronte professionale, ma anche quello personale in qualità di padre di due bambini.

Il cast

La serie è interpretata da Sterling K. Brown nei panni di Xavier Collins, a capo della sicurezza presidenziale. James Marsden veste invece i panni del presidente Cal Bradford, la cui morte è l'epicentro del racconto. Il cast include anche Julianne Nicholson, Sarah Shahi, Nicole Brydon Bloom, Aliyah Mastin e Percy Daggs IV.

Il trailer