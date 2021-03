“Paradisi inesplorati”, la nuova serie di National Geographic. Il trailer e le immagini

I cinque episodi saranno disponibili su Disney+ a partire da venerdì 16 aprile Redazione Sorrisi







Disney ha rilasciato il trailer di "Paradisi inesplorati" di National Geographic, una serie in cinque episodi descritta come «un’esperienza visiva e sonora che conduce gli spettatori verso un ritiro ideale, trasportandoli in una vasta gamma di colorati e rilassanti angoli del mondo. Il pubblico viaggia verso ghiacciai blu, aridi deserti, lussureggianti foreste pluviali e metropoli pulsanti per fuggire dal frastuono della vita quotidiana».

La colonna sonora originale è prodotta da Neil Davidge, conosciuto per le sue collaborazioni con Massive Attack, Snoop Dogg e David Bowie.

Tutti e cinque gli episodi saranno disponibili su Disney+ a partire da venerdì 16 aprile. Questi i titoli: “Calma glaciale”, “Luci notturne”, “Pace tropicale”, “Solitudine deserta” e “Visioni idilliache”.