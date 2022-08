“Paradiso”: quante domande sui segreti del passato

Una storia di amore, viaggi e mistero arriva su Now Monica Agostini







Arriva su Now (e Sky Atlantic) una serie avvicente e mozzafiato: “Paradiso” (è la trasposizione del libro “Funeral for a dog” di Thomas Pletzinger). Il protagonista è il giornalista Daniel Mandelkern (Albrecht Schuch) che si mette in viaggio per l’Italia per intervistare il romanziere Mark Svensson (Friedrich Mücke). Qui scopre molto più di quello che aveva immaginato: Mark nasconde un passato complesso, che emerge piano piano attraverso immagini tra il Sudamerica, il Circolo polare artico e New York (nella tragedia dell’11 settembre 2001). E rivela un triangolo amoroso inaspettato. Molte scene sono state girate nel bellissimo comune di Lovere e sul lago d’Iseo.