Paramount+ debutta in Italia con ottomila ore tra film e serie tv

Paramount+ è disponibile in Italia dal 15 settembre, con oltre 8.000 ore di intrattenimento. Le stelle italiane Roberto Benigni, Elodie, Greta Scarano e Carlo Verdone affiancano star mondiali come Jessica Chastain, Harrison Ford, Faith Hill, Tim McGraw, Miles Teller, Sylvester Stallone e tanti altri.

Le serie internazionali che saranno disponibili su Paramount+ in Italia includono:

"The offer" , basata sulla straordinaria e inedita esperienza del produttore premio Oscar Albert S. Ruddy nella realizzazione de "Il Padrino"

, basata sulla straordinaria e inedita esperienza del produttore premio Oscar Albert S. Ruddy nella realizzazione de "Il Padrino" "L’uomo che cadde sulla terra" , che segue un nuovo personaggio alieno che arriva sulla Terra in un momento di svolta dell'evoluzione umana

, che segue un nuovo personaggio alieno che arriva sulla Terra in un momento di svolta dell'evoluzione umana "Tulsa king", con Sylvester Stallone che interpreta il ruolo di Dwight "The General" Manfredi, appena uscito da una condanna a 25 anni di carcere ed esiliato senza tanti complimenti dal suo capo per stabilirsi a Tulsa, Oklahoma.

Paramount+ punta su prodotti e talenti italiani con una serie di contenuti originali appena annunciati: "Francesco il cantico", l'esegesi di uno dei testi più iconici dedicati all'amore, e momenti della vita di Francesco realizzata da Roberto Benigni, la nuova stagione di "Vita da Carlo", oltre a "Circeo", "Miss Fallaci", "Quattordici giorni", "Ti mangio il cuore", "Corpo libero", "Ex on the beach Italia" e "Are you the one Italia".

Anche le serie animate, come le nuove edizioni di "Beavis and Butt-Head" e "South Park", avranno un “tocco” italiano, grazie alla voce degli autori comici e degli stand-up comedian Edoardo Ferrario e Luca Ravenna, e di Riccardo Zanotti ed Elio Biffi dei Pinguini Tattici Nucleari. Le serie sceneggiate includeranno anche tutti gli originali già annunciati, tra cui "Bosé", una serie di sei episodi che racconta l'incredibile vita di Miguel Bosè, la superstar internazionale che ha iniziato la sua carriera alla fine degli anni Settanta.

In Italia, Paramount+ sarà disponibile online sui principali browser all’indirizzo paramountplus.it, da mobile e attraverso un'ampia scelta di tv connesse tramite Apple, Amazon, Google, Samsung e altre. Gli utenti possono accedere al servizio al prezzo di 7.99 euro con un periodo di prova di 7 giorni e possibilità di disdire in qualsiasi momento. Sarà possibile stipulare anche un abbonamento annuale al costo di 79.90 euro, anche in questo caso è previsto un periodo di prova di 7 giorni e la possibilità di disdire in qualsiasi momento.

Inoltre, gli utenti potranno usufruire di una promo speciale di lancio: solo per i primi undici giorni (dal 15 al 25 settembre), Paramount+ sarà disponibile a 4.99 euro al mese per 12 mesi con un periodo di prova di 7 giorni. Sarà possibile disdire in qualunque momento, senza vincoli. La promo sarà disponibile solo su paramountplus.it e iOS.

Paramount+ sarà disponibile anche su Sky, nell’ambito del nuovo accordo pluriennale a livello europeo. Grazie a questo accordo, gli abbonati Sky con Sky Cinema potranno accedere dal 23 settembre ai contenuti di Paramount+ senza costi aggiuntivi. Dalla stessa data l’app di Paramount+ sarà disponibile anche su Sky Q e Sky Glass.