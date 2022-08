“Partner track”: quella difficile scelta tra la carriera e l’amore

Debutta una nuova commedia romantica ambientata a New York "Partner track" Credit: © Netflix Redazione Sorrisi







Si puo' vedere su

Location: uno dei più importanti studi legali di New York. Protagonista: Ingrid Yun (Arden Cho), americana di origine coreana, avvocatessa (la prima della sua famiglia ad aver intrapreso una carriera del genere). Ecco le basi per raccontarvi di “Partner track”, la nuova commedia di Netflix in dieci episodi disponibili dal 26 agosto.

Passiamo alla storia. Ingrid è brava, bravissima: tant’è che vista la dedizione per il suo lavoro è in procinto di diventare partner dello studio legale Parsons Valentine. Certo, non è facile: l’ambiente è decisamente maschilista e lei, in più, paga anche lo scotto delle sue origini asiatiche. Ma questi problemi non intaccano la sua incredibile determinazione. L’inghippo, invece, arriva da un’altra parte. Per alimentare la sua carriera Ingrid ha messo da parte l’amore. Finché... finalmente incontra qualcuno che potrebbe farle battere il cuore. Chi e perché lo scoprirete. E attenzione, le sorprese saranno davvero tantissime.