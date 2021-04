Partono le grandi indagini di “Clarice”

Dal 9 aprile su Raidue va in onda la serie tv, sequel del film da Oscar “Il silenzio degli innocenti” Antonio de Felice







Correva l’anno 1991 quando nelle sale cinematografiche usciva “Il silenzio degli innocenti”. Trent’anni dopo torna d’attualità perché l’agente Sterling è ancora all’Fbi. Dal 9 aprile su Raidue, in prima visione in chiaro, parte “Clarice”, l’atteso sequel (l’11 febbraio ha debuttato negli Stati Uniti sulla Cbs) di quel film cult.

È stato affidato a Rebecca Breeds il delicato ruolo che fu di Jodie Foster (vincitrice come Migliore attrice protagonista di un Oscar nel 1992, uno dei cinque conquistati dal film), mentre tra gli altri personaggi ci sono l’amica Ardelia Mapp (Devyn A. Tyler) e Paul Krendler (Michael Cudlitz).

Clarice si occupa sempre di serial killer e predatori sessuali, e la serie è ambientata esattamente un anno dopo gli eventi narrati nel film originale. Qui incontriamo la protagonista alle prese con un analista che ha il compito di valutarne la tenuta psicologica dopo la drammatica caccia all’assassino conosciuto come “Buffalo Bill”. Ma Clarice ha coraggio da vendere e una grande forza interiore. È così pronta a riprendere il suo mestiere, nonostante le interferenze poco chiare del mondo degli affari e della politica.

Gli episodi di “Clarice” in programma sono 10, nei quali, però, si avvertirà una grande assenza: Hannibal Lecter. Per una questione legata ai diritti d’immagine, l’iconico personaggio interpretato da Anthony Hopkins non verrà nemmeno citato.