“Peaky Blinders”: la saga degli Shelby al gran finale

Su Netflix arriva l'ultima stagione della serie sulla malavita inglese "Peaky Blinders" Monica Agostini







Finalmente è giunto l’atteso momento: dal 10 giugno su Netflix saranno disponibili i sei episodi della sesta e ultima stagione di “Peaky Blinders”, la serie che racconta la vita della famiglia Shelby, originaria di Birmingham, dedita per lo più al traffico illegale di whisky e al gioco d’azzardo.

E se la prima stagione (uscita nel 2015 in Italia) era ambientata nel 1919, ora siamo nel 1933: gli “affari” della famiglia Shelby sono cresciuti esponenzialmente e a guidarla è sempre Thomas, il secondogenito, il più scaltro e tenebroso di tutti. Attorno a lui gravitano il fedele fratello maggiore Arthur, la moglie Lizzie e il nipote Michael Gray, che vive a Boston dopo aver sposato una giovane donna americana. Le vicende (e gli immancabili attriti) familiari si intersecano con gli avvenimenti dell’epoca: la fine del proibizionismo detta un cambiamento negli interessi e negli investimenti mafiosi, l’avvento del nazismo entra in contatto con ogni aspetto della vita gettando un’ombra su tutta l’Europa e Oltreoceano. A fare da cornice a luci scure e nebbia, tipicamente inglesi, a tensione e suspense, c’è la colonna sonora, perfetta in ogni sfumatura: la stagione finale di “Peaky Blinders” va gustata con lentezza, proprio come un buon bicchiere di whisky..