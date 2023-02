“Peaky Blinders”, una famiglia illegale. Da vedere su Netflix

La serie unisce più argomenti: un’ambientazione Anni 20 e 30, la storia e gli amori di una famiglia che è a capo di ogni traffico illegale all’epoca Monica Agostini







"Peaky Blinders" (sei stagioni tutte disponibili su Netflix) unisce più argomenti: un’ambientazione Anni 20 e 30 (siamo a Birmingham tra il 1919 e il 1934), la storia e gli amori di una famiglia (quella degli Shelby) che è a capo di ogni traffico illegale all’epoca.

Protagonista indiscusso è Thomas Shelby, detto Tommy, (Cillian Murphy), evidentemente in famiglia il più “dotato” per portare avanti il business criminale con fermezza e senza sbandamenti. Suo braccio destro è il fratello maggiore Arthur, molto passionale e con dipendenze irrefrenabili da alcol e droghe, mentre la mente organizzativa è Polly Gray, la zia degli Shelby, che aggiunge anche un tocco di esoterismo (la famiglia è di origine gitana e non mancano premonizioni e riti). Il guastafeste? Non può mancare, si chiama Michael Gray ed è figlio di Polly. Il ritmo è alto, la colonna sonora significativa (da Nick Cave a PJ Harvey), i costumi ricercati, tra gli abiti con frange e strass e i cappelli, con tanto di lametta nascosta nella visiera, tipici di questi “ragazzacci”.