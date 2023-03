Pedro Alonso presenta “Berlino”, lo spin-off di “La casa di carta”

Per vederla dovremo attendere fino a dicembre, ma intanto qui vi diamo delle anticipazioni (senza rovinarvi la sorpresa) Silvia Perazzino







Arrivo a Madrid sotto una pioggia incessante. Il pulmino si lascia alle spalle il traffico della città e si addentra chilometro dopo chilometro nella campagna. A bordo già si respira un’atmosfera di mistero familiare agli appassionati di “La casa di carta”: sul set niente foto e la raccomandazione di non rivelare nulla fino a nuovo ordine. Dopo un’ora e mezza di viaggio, nel bel mezzo del nulla, circondato da file di vigneti, vedo un castello. Ed è qui che, dopo il set a Parigi, si stanno svolgendo le riprese di “Berlino”, lo spin-off della celebre serie spagnola, una delle più amate del catalogo di Netflix.

Per chi ancora non l’avesse vista, in cinque stagioni racconta gli incredibili colpi messi a segno alla Zecca e alla Banca di Spagna da parte di una banda (i cui componenti si chiamano con nomi di città) capitanata dalla mente geniale di un uomo, detto “Il professore” (Álvaro Morte), che vede nella figura di Berlino, interpretato da Pedro Alonso, il suo braccio “armato”. Ed è proprio Berlino, lo struggente rapinatore affetto da una malattia degenerativa che è una condanna, il protagonista di questa nuova serie in otto episodi che, promettono i protagonisti, ci regalerà tanta azione e anche tanto romanticismo. Per vederla dovremo attendere fino a dicembre, ma intanto qui vi diamo delle anticipazioni (senza rovinarvi la sorpresa).

Il trucco dei gioielli

“Ci sono solo due cose in grado di trasformare una brutta giornata in una giornata fantastica: l’amore e un giorno di lavoro che frutta milioni”. Da qui parte il racconto, dal periodo d’oro di Berlino, quando ancora non sapeva di essere malato e stava architettando una delle sue rapine più straordinarie: far sparire, grazie a una sorta di trucco magico da illusionista, dei preziosi gioielli del valore di 44 milioni di euro. E per farlo, chiede aiuto a dei “vecchi amici”, con cui già in passato ha messo a segno dei colpi. «Ho accettato di girare “Berlino” perché ho sentito subito che questo personaggio poteva ancora dare molto. Lui porta una componente tragica in un racconto molto romantico» racconta Pedro Alonso. «Berlino è attratto dal fuoco, dalla vertigine, cerca sempre di forzare la mano. Rubare per lui è un atto di ribellione nei confronti della società, non una mera questione di denaro».

La banda perfetta

E Berlino è anche attratto dalla “femme fatale” della serie, Cameron, interpretata da Begoña Vargas, appassionatissima di “La casa di carta”, di cui non si perdeva mai una puntata. «Nella vita Cameron ne ha viste tante, ha dovuto diventare una donna forte, che vive sempre con l’acceleratore schiacciato. La contraddizione è il suo forte. Con Berlino si scontra, ma si intende: c’è una forte tensione...» racconta la Vargas, il cui personaggio entra a far parte della banda per un motivo molto doloroso. Per devozione, invece, perché per lui Berlino è come un padre e gli ha ridato una nuova vita, “sale a bordo” Roi (Julio Peña Fernández). «Avevo già partecipato ai casting di “La casa di carta” per il ruolo del figlio di Berlino. E ora eccomi qui» spiega l’attore, che nella serie è un mago delle serrature. Grande amico di Berlino è invece Damián (Tristán Ulloa), ingegnere, fisico e chimico. Di giorno è un accademico specializzato in ingegneria e fisica; nel tempo libero, invece, è una mente criminale. La persona perfetta per trasformare in realtà le idee impossibili di Berlino. «Il mio personaggio è l’opposto di Berlino. Sta con la stessa donna da sempre ed è uno dei pochi che possa parlargli a muso duro» dice l’attore, che confessa di non aver visto la serie madre prima di ricevere l’offerta per “Berlino”. Una curiosità: Ulloa e Alonso da ragazzini hanno frequentato la stessa scuola a Vigo, in Spagna. A completare la banda c’è poi Keila (Michelle Jenner), l’esperta in codici e sicurezza informatica, tanto brillante quanto problematica. «Appena ho letto il copione l’ho trovato subito un personaggio bizzarro e divertente» spiega l’attrice. E c’è anche Bruce (Joel Sánchez), il “Signore della guerra”, capace di maneggiare qualsiasi congegno: armi, gru pesanti, lance termiche: «Ma non fatevi ingannare dalla sua aria spensierata...» conclude l’attore. Le riprese della serie, firmata da Álex Pina ed Esther Martínez Lobato (gli stessi autori di “La casa di carta”) andranno avanti fino a giugno.