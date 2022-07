“Persuasione”: da Jane Austen al nuovo film Netflix con Dakota Johnson

Versione più moderna e leggera del classico di Jane Austen, il film ripercorre il travagliato amore tra Anne Elliot e l’ufficiale di marina Frederick Wentworth Tratto dal romanzo di Jane Austen, "Persuasione" arriva su Netflix il 15 luglio. Valentina Barzaghi







Si puo' vedere su

È disponibile dal 15 luglio su Netflix “Persuasione”, il film tratto da uno dei più famosi romanzi di Jane Austen, già adattato da Roger Michell nel film del 1995 con protagonisti Amanda Root e Ciarán Hinds e in seguito nella versione televisiva diretta da Adrian Shergold con Sally Hawkins e Rupert Penry-Jones. Narra la travagliata storia romantica tra la nobile Anne Elliott e l’ufficiale di marina Frederick Wentworth, questa volta interpretati da Dakota Johnson e Cosmo Jarvis.

Anne Elliott e Frederick Wentworth si conoscono e si innamorano perdutamente. Lei è nobile e lui no: spinti dalla famiglia di lei, quindi, si lasciano. Si rincontrano otto anni dopo, per una serie di fortuiti eventi: la famiglia di Anne questa volta è sul lastrico, mentre lui si è arricchito facendo carriera in Marina. Si amano ancora, ma non se lo dicono. Mentre lui, ignaro che lei lo abbia aspettato per tanto tempo, si lascia corteggiare da altre giovani donne, lei vive con inquietudine il loro incontro e decide che è arrivato il momento di voltare pagina. Sarà davvero così?

Incomprensioni, non detti, vecchi rancori e sentimenti mai spenti sono al centro di questo film in costume, che prende l’opera classica, regalandole una veste leggera e narrativamente diversa. Anne parla di continuo al pubblico, sguardo in camera, per raccontare in modo ironico cosa le accade, oltre a difetti e backstory di chi è con lei in scena - perlopiù la sua famiglia - diventando allo stesso tempo protagonista e narratore della vicenda. Anne è il centro dell’adattamento cinematografico della regista Carrie Cracknell e Dakota Johnson è brava a regalarle un profilo sensuale, arguto, ma anche divertente.

“Persuasione” è un film romantico e ottimista, che piacerà perlopiù agli amanti del genere (forse meno a quelli Jane Austen), adatto per una visione di puro relax.