“Pesci piccoli” è irriverente, travolgente in perfetto stile The Jackal

Ciro, Fru, Fabio e Aurora su Prime Video con la loro prima serie comica Carola Piluso







I pesci piccoli a volte possono fare molto più rumore dei pesci grossi e questo ce lo insegnano i The Jackal con il loro nuovo progetto. Infatti l’8 giugno arriva su Prime Video “Pesci piccoli – Un'agenzia. Molte idee. Poco budget” la prima serie comica prodotta, ideata e interpretata dai The Jackal: “siamo gli Avengers della comicità” dicono. Diretta da Francesco Ebbasta questa prima stagione di sei episodi è prodotta in associazione con Mad Entertainment e in collaborazione con Prime Video.

La spensieratezza e l’ironia dei The Jackal esplodono sul piccolo schermo rappresentando la realtà dei giovani nel mondo del lavoro. «Raccontiamo i piccoli contesti lavorativi di provincia in cui decine di persone lavorano tutti i giorni nel mondo della comunicazione e riescono a ritagliarsi dei rituali, all’interno dell’ufficio, come il contenitore delle merendine a forma di palla o il karaoke» spiega il regista Francesco Ebbasta. «L’ispirazione viene dalla vita reale, il contenitore delle merendine ce l’abbiamo anche nel nostro ufficio. È “Mare fuori” più educato» scherza Fru.

Due realtà a confronto: quella nordica della manager Greta (interpretata da Martina Tinnirello) e quella meridionale di Ciro, Fru, Aurora e Fabio. «Per me è stato come entrare nel mondo di Alice nel Paese delle meraviglie perché questi pazzi hanno scelto una super esordiente. Non mi sono ripresa da questa esperienza e non conto di riprendermi». Racconta ridendo Tinnirello. «Quello che ci ha colpito di Martina è la sua ironia, la sua espressività e la sua capacità di rendere simpatico un personaggio che dovrebbe risultare antipatico» prosegue Aurora.

Greta lavora in un’importante ma asettica agenzia di comunicazione e crea spot pubblicitari per clienti di grosso calibro, i cosiddetti “pesci grandi”. Dopo un incontro/scontro con tanto di schiaffo ad Achille Lauro (che nella serie interpreta se stesso) Greta viene trasferita a Napoli, in periferia, nella “succursale” dell’agenzia che si occupa dei “pesci piccoli”. «Noi saremo sempre dei “pesci piccoli” la nostra mentalità è sempre quella di crescere ed imparare in un mondo che ha tanto da offrirci» sottolinea Fabio Balsamo.

Qui Greta viene travolta dal colore e dall’esuberanza rappresentata dai The Jackal che vivono il luogo di lavoro come spazio di condivisione e divertimento. Tra gli annunci al “Mariofono” (uno speciale megafono ndr), l’invadente “voce fuori campo” di Fru, influencer e testimonial d’eccezione tragicomici (Herbert Ballerina, Giovanni Muciaccia, Gabriele Vagnato, Valentina Barbieri e Mario “Il Ginnasio” Terrone), Greta dovrà trovare la sua dimensione e capirà che i rapporti umani possono fare davvero la differenza anche sul posto di lavoro; mentre Aurora, Ciro, Fru e Fabio impareranno a credere di più in loro stessi e nelle loro capacità.