“Pesci piccoli – Un’agenzia. Molte idee. Poco budget”: la nuova serie dei The Jackal

Fabio Balsamo, Gianluca Fru, Aurora Leone e Ciro Priello sono protagonisti di un'ironica comedy in arrivo su Prime Video







Si intitola "Pesci piccoli – Un'agenzia. Molte idee. Poco budget" la prima serie comedy prodotta, ideata e interpretata da The Jackal, che sarà disponibile in esclusiva su Prime Video dall’8 giugno. Nei suoi sei episodi (diretti da Francesco Ebbasta), racconta le vicende di una piccola agenzia digitale che sogna in grande ma alla fine risce solo a sopravvivere tra clienti stravaganti e le difficoltà di una modesta realtà di provincia.

La miniserie è da Francesco Ebbasta e Alessandro Grespan che hanno scritto il soggetto e la sceneggiatura con Luca Vecchi e Stefano Di Santi.

La trama

Nell’epoca delle star di TikTok e di vite di successo incorniciate nei social, cosa c’è di bello nel fare ogni giorno una vita normale? E se questa vita normale si svolgesse in una piccola agenzia di comunicazione social? Ciro, Fabio, Fru e Aurora sono amici e colleghi immersi nel sottobosco digital fatto di brand provinciali e piccoli influencer tragicomici, ma anche di gesti di amicizia, flirt tra colleghi e riti di gruppo. L’arrivo di una nuova manager, declassata ma decisa a dimostrare il suo valore, porterà un’ondata di novità e insegnerà loro che anche un'esistenza normale, senza successi garantiti da milioni di follower, nasconde qualcosa di prezioso se hai gli amici giusti.

Il cast

Protagonisti della serie sono “gli sciacalli” Fabio Balsamo, Gianluca Fru, Aurora Leone, Ciro Priello . Completano il cast Martina Tinnirello, Amanda Campana, Anna Ferraioli Ravel, Angelo Spagnoletti, Veronica Mazza, Giovanni Anzaldo, Sergio Del Prete, Flavio Pellino, Sara Penelope, Dino Porzio, Francesca Romana Bergamo, Alessia Santalucia, Gianni Spezzano, Marina Zanchi, Mario Zinno.