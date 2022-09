“Petra”: le nuove puntate della serie con Paola Cortellesi

Dal 21 settembre la seconda stagione della serie con protagonista l’ispettrice Petra Delicato, protagonista dei romanzi di Alicia Giménez-Bartlett Paola Cortellesi e Andrea Pennacchi ancora insieme in "Petra 2" Credit: © Luisa Carcavale Valentina Barzaghi







Si puo' vedere su

Il 21 settembre torna su Sky e Now “Petra”, la serie tv con Paola Cortellesi nel ruolo della nota ispettrice Petra Delicato, tratta dai romanzi di Alicia Giménez-Bartlett. La seconda stagione è formata da quattro nuove storie, quattro nuove indagini, che vedono la ruvida e divertente protagonista ancora una volta al fianco dell’inseparabile vice ispettore Antonio Monte, interpretato da Andrea Pennacchi. Tutti ambientati a Genova o zone limitrofe della Liguria, e della durata di circa un’ora e mezza ciascuno, gli episodi andranno in onda per quattro mercoledì di fila alle ore 21.15 su Sky Uno, oltre a essere disponibili in streaming su Now e on demand.

"Petra 2", la trama

Nella seconda stagione di “Petra” il rapporto di amicizia e stima tra Petra e Antonio è ormai consolidato e dunque la narrazione si può spostare dalla costruzione al gioco, in un continuo scambio di battute e frecciatine, ma anche in un esame più profondo di quelle che sono le reciproche debolezze e speranze. Se nella prima stagione li abbiamo conosciuti entrambi soli e appoggiati per questo uno all’altra, nella seconda non è più così. Antonio inizia una relazione stabile, mentre Petra no. Dal canto suo Antonio capisce che è arrivato il momento di affrontare i sospesi che ha con il figlio Alessandro.

"Petra 2", le nuove episodi

Le loro vite private entrano in gioco tra un’indagine e l’altra in cui si trovano coinvolti insieme alla squadra di lavoro conosciuta nella prima stagione. I casi sono molto diversi tra loro: un omicidio all’interno di un gruppo di amici all’apparenza affiatati, una serie di uccisioni tra i senza fissa dimora, un duplice assassinio che affonda le sue radici nel passato e il furto di una pistola che catapulta i due nel drammatico mondo delle baby gang. Tutti diretti da Maria Sole Tognazzi, i nuovi episodi mettono in scena i difficili casi su cui la coppia indaga, mentre nelle rispettive vite si aprono occasioni che entrambi mai avrebbero immaginato per se stessi.

"Petra 2", il trailer

“Petra” è una serie che sottopone al pubblico questioni importanti e spesso tragiche, senza però mai far perdere la speranza o il sorriso grazie ai suoi protagonisti. Petra, con i suoi modi provocatoriamente sboccati e il suo cinismo che nasconde una dolcezza ruvida, Monti con il suo bonario pessimismo e la sua timidezza. Due caratteri che si incastrano alla perfezione sia personalmente sia professionalmente e due personaggi a cui è impossibile non voler bene e affezionarsi, anche grazie alla scelta perfetta dei suoi interpreti.