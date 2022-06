“Physical 2”: trama, cast e trailer

La dark comedy con Rose Byrne, questa volta affiancata da Murray Bartlett, ritorna in streaming dal 3 giugno Rose Byrne e Murray Bartlett in "Physical 2" Credit: © Apple Tv+ Valentina Barzaghi







Sono dieci i nuovi episodi della seconda stagione di “Physical”, l’acclamata serie Apple Tv+ con protagonista Rose Byrne (“Mrs. America”) nei panni di una insoddisfatta casalinga degli Anni 80 che incomincia una nuova vita dopo aver incontrato l’aerobica. Sono disponibili in streaming dal 3 giugno, uno alla settimana ogni venerdì.

La trama

Nella prima stagione della serie creata da Annie Weisman (“Desperate Housewives”) abbiamo conosciuto Sheila (Byrne) alle prese con l’ingombrante - benché piuttosto fallimentare - carriera politica del marito Danny (Rory Scovel), una monotona vita domestica e i disturbi alimentari. Per Sheila, però, molte cose cambiano quando inizia a frequentare i corsi di aerobica di Bunny (Della Saba). Sono gli Anni 80, siamo a San Diego, e la cultura del benessere fisico sta prendendo sempre più piede. Sheila comprende da subito il potenziale dell’aerobica, perlopiù tra il pubblico femminile, e non solo diventa lei stessa un’insegnante, ma decide anche di portarla nella case di tutte coloro che per diversi motivi non riesco a frequentare le lezioni, con la registrazione di corsi su VHS.

Nella seconda stagione di “Physical” ritroviamo Sheila intenta a distribuire e promuovere il suo primo video di aerobica. Nel frattempo ha una travolgente ma rischiosa relazione extra coniugale. Il tutto mentre il marito Danny sembra finalmente lasciarle lo spazio e il successo che si merita prendendo il suo posto in casa, ma portando avanti segretamente i suoi piani e le sue ambizioni.

Il cast

New entry di “Physical 2” è Murray Bartlett (“The White Lotus”) nei panni di Vincent ‘Vinnie’ Green, popolare istruttore di fitness e precursore della televendita a tema, indirizzata perlopiù a casalinghe che vogliono iniziare un cambiamento, a partire dal proprio benessere fisico. Insieme a lui, a Rose Byrne, Rory Scovel e Della Saba, nel cast della seconda stagione ritroviamo Paul Sparks, Dierdre Friel, Mary Holland e Lou Taylor Pucci.

Questa seconda stagione conferma il carattere dark e nevrotico della serie, in cui le riflessioni su quanto accade alla protagonista vengono lasciate ancora una volta al suo flusso di coscienza mentale. Tagliente e spietata, lo spettatore ascolta e sorride per ciò che pensa, trovandola perlopiù giusta, ma spesso scorretta (e va bene così). D’altronde Rose è una donna determinata e una brillante mente imprenditoriale, soffocata da ciò che il mondo sembra aver deciso per lei, ma che lei vuole contrastare, non tanto per il raggiungimento di una felicità che non sa bene cosa sia, quanto per un benessere fisico che metta a tacere le sue ansie e le sue insicurezze.

