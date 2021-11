“Pinocchio and Friends”, al via una nuova serie animata

Creata da Iginio Straffi, il papà delle Winx. Il debutto è su Rai Yoyo il 29 novembre Simona De Gregorio







Eroe della fiaba nata nel 1881 dalla penna di Carlo Collodi, il famosissimo personaggio torna protagonista di "Pinocchio and Friends", la serie animata creata da Iginio Straffi, il papà delle Winx. Il debutto è su Rai Yoyo il 29 novembre alle 20.25, mentre dal 30 proseguirà tutti i giorni anche alle 13.

Ventisei episodi in cui vedremo le sue vicende in una versione più attuale, come spiega Straffi: «Il nostro Pinocchio parla ai bambini in modo moderno e spensierato, spingendoli a coltivare i loro sogni con storie ricche di colori, avventura e colpi di scena. Ci siamo divertiti a creare situazioni in cui i piccoli possono riconoscersi, ma sempre collegate alla favola». Ma perché Pinocchio continua a resistere ai tempi? Scopriamo qualche curiosità su di lui.

Il nome sembra che derivi da “pinolo”, o “seme del pino”, a evidenziare il tema filiale al centro della favola che unisce Pinocchio a Geppetto. Pinocchio è una marionetta (ovvero un pupazzo di legno che si manovra con i fili) e non un burattino (fatto di pezza e manovrato da sotto infilandovi la mano dentro) come viene definito. Il nostro beniamino indossa un paio di pantaloni lunghi fino al ginocchio, che hanno ispirato i calzoni a “pinocchietto”. Proprio dal personaggio, a cui cresce il naso se mente, si deve l’espressione di uso comune “Se dici una bugia ti cresce il naso”. "Il compagno Pinocchio" (o "Burattino e la chiavetta magica") è un racconto lungo di Aleksej Nikolaevic Tolstoj ispirato proprio dal "Pinocchio" di Collodi. E secondo Italo Calvino, Pinocchio è l’unico vero picaro della letteratura italiana. I fan possono visitare Il parco divertimenti a lui dedicato a Collodi (PT).