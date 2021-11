“Possessions”: la nuova miniserie su Sky e Nov

Una nuova produzione franco-israeliana in sei episodi da sabato 13 novembre in prima serata su Sky Atlantic Nadia Tereszkiewicz in "Possessions" Credit: © Sky Lorenzo Di Palma







Un caso di omicidio e i demoni e i segreti di un’intera comunità, in un intreccio carico di mistero e ambiguità. Si presenta così Possessions, la miniserie franco-israeliana in sei episodi che da sabato 13 novembre in prima serata, arriva su Sky Atlantic e in streaming su Now. Diretta da Thomas Vincent, anche regista di Versailles, la serie ha per protagonista l’attrice franco-finlandese Nadia Tereszkiewicz, vista in Chiami il mio agente!. Con lei nel cast Reda Kateb e Ariane Ascaride.

La storia parte dopo la morte, per omicidio, del marito, di una giovane sposa che viene sorpresa ricoperta di sangue. Natalie (Nadia Tereszkiewicz), una giovane donna francese trasferitasi in Israele, finisce in un incubo giudiziario quando viene accusata di aver ucciso l’uomo che ha appena sposato la notte stessa del matrimonio. A prendere le sue difese è Karim (Reda Kateb), un funzionario del consolato francese, che proprio non riesce a decifrare la persona cui deve prestare aiuto.

Natalie è innocente e vulnerabile, oppure è soltanto incredibilmente manipolativa? Nel suo passato si nasconde qualcosa che potrebbe aiutarlo a capirla, ma di cosa si tratta? Mentre la polizia indaga sul caso, quello che sembrava essere un comune caso di omicidio si fa sempre più oscuro. La morte dello sposo risveglierà i demoni di un'intera comunità, in cui ognuno ha un segreto da nascondere.