“Post mortem”, spaventi e umorismo nero dalla Norvegia

La prima stagione della serie horror arriva su Netflix dal 25 agosto "Post Mortem"







Lei si chiama Live Hallangen (Kathrine Thorborg Johansen) ed è morta. O almeno, così pensava: dopo poche ore, Live si sveglia sul tavolo delle autopsie. Sembra tutto “normale”, se non fosse per una strana sete di sangue... Ma non solo! Il fratello Odd (Elias Holmen Sørensen) gestisce una ditta di onoranze funebri, ed è in crisi economica perché nella cittadina di Skarnes non muore abbastanza gente.

Così, alla sorella “vampira” viene un’idea per dargli una mano... Questa è la folle premessa di “Post mortem - Nessuno muore a Skarnes”, serie horror norvegese che unisce le atmosfere glaciali da thriller nordico a un umorismo davvero nerissimo. Consigliato solo a chi sa sorridere di tutto, persino della morte.