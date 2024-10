“Presunto innocente”, sulla corda fino all’ultima scena. Da vedere su Apple Tv+

Si puo' vedere su

Se avete amato il film “Presunto innocente” con Harrison Ford del 1990, non potrete resistere a questa trasposizione dell’omonimo libro di Scott Turow che vede invece come protagonista Jake Gyllenhaal. Siamo nel campo dei legal thriller che tengono sulla corda fino all’ultima scena, e la decisione di farne una serie in otto puntate poneva diversi problemi. Il più consistente: come rimanere sostanzialmente fedeli al libro senza annoiare chi lo aveva letto o aveva visto il film (al tempo, un grande successo)?

Naturalmente non ve lo riveliamo qui, ma vi diciamo che la scommessa è vinta e lascia anche la porta aperta a eventuali stagioni successive. Per chi invece non conosce la storia, ci limitiamo a dire che un pubblico ministero del tribunale di Chicago, quando è accusato dell’omicidio della sua assistente e tutti gli indizi sembrano puntare contro di lui, non può fare altro che mettere in campo la sua esperienza legale. Ma questa volta dal banco degli imputati.