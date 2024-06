“Prisma 2”, l’adolescenza è un bel gioco di colori

Ritorna la serie di Prime Video ambientata in un liceo di Latina "Prisma" Credit: © Francesco Ormando Giulia Ausani







Si puo' vedere su

A due anni dal debutto, il 6 giugno su Prime Video arriva la seconda stagione di “Prisma”, serie che racconta la vita di alcuni adolescenti di Latina alla scoperta di sé stessi.

«È una stagione più dinamica e tutti i personaggi affrontano un percorso di crescita» ci racconta Mattia Carrano, “doppio” protagonista della serie: interpreta i gemelli Marco e Andrea, che nei nuovi episodi si scontrano rivelando un rapporto contraddittorio carico di tensioni. «Marco è arrabbiato ma anche più consapevole, Andrea invece continua a esplorare la propria identità di genere e si accorge che alla fine a nessuno importa se si mette lo smalto».

Anche nei nuovi episodi “Prisma” affronta con realismo e disincantata onestà l’adolescenza. «Solo perché una serie parla di ragazzi non significa che sia solo per ragazzi» dice Mattia. «È una serie per tutti. E infatti a volte per strada mi fermano delle signore perché sono loro le fan della serie, non i figli...».