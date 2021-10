“Private eyes”, al via la quarta stagione

Elementi polizieschi e toni della commedia si amalgamano nella serie che ritorna da giovedì 7 ottobre Cindy Sampson e Jason Priestley Simona De Gregorio







Elementi polizieschi e toni della commedia si amalgamano perfettamente in "Private eyes", che ritorna con la quarta stagione da giovedì 7 ottobre in prima serata su Rai4.

Rivedremo quindi all’opera Matt Shade (Jason Priestley), detto Shadow, ex star dell’hockey su ghiaccio reinventatosi poliziotto. Dopo un periodo di depressione in seguito al divorzio dalla moglie e l’affidamento della figlia ipovedente, ha infatti deciso di voltare pagina e di collaborare con Angie Everett (Cindy Sampson), investigatrice privata che ha ereditato uno studio di investigazioni dal padre. Insieme, formano una coppia spumeggiante intenta a risolvere casi di omicidio e di persone scomparse. Nelle nuove puntate, inoltre, i due avranno a che fare col mondo del cinema, dal momento che l’attrice Willow Maitland (Elyse Levesque), prossima a interpretare il ruolo di una detective, chiederà a Matt di poterlo seguire nei suoi casi per imparare il mestiere che porterà sul grande schermo. La stagione, tra l’altro, vedrà Angie al centro di alcune brutte avventure che le capiteranno mentre svolge un’importante indagine.

Gran parte del successo della serie, ispirata al romanzo di G.B. Joyce "The Code", è da ricondurre alla performance dei due protagonisti: Jason Priestley, l’ex ragazzo irresistibile di "Beverly Hills 90210", e Cindy Sampson, nota al pubblico per la partecipazione a serie di culto come "Supernatural". «Adoro Matt» ha detto Priestley. «Ha lottato per arrivare dove è arrivato e quando quella parte della sua vita è finita, ha saputo reagire e aprire un nuovo capitolo della sua esistenza». E gli fa eco la Sampson: «Amo da sempre i gialli e fin da piccola sognavo di diventare un investigatore. In qualche modo, grazie ad Angie ci sono riuscita...».