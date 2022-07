“Professor T”, la nuova versione arriva su Rai2

La caccia ai criminali sta per aprirsi su Raidue. Mercoledì 6 luglio arriva l’adattamento inglese dell’omonima serie belga "Professor T". Protagonista è il professor Jasper Tempest (Ben Miller), un geniale criminologo dell’Università di Cambridge, che assiste la polizia nella risoluzione dei casi più complessi grazie al suo fiuto impeccabile.

Come accade fin dal primo episodio: una studentessa viene aggredita nel campus universitario. L’ispettore Lisa Donckers (Emma Naomi) sostiene che l’aggressione sia molto simile a un’altra avvenuta anni prima e si rivolge al “Professor T” perché la aiuti nelle indagini. «Mi hanno sempre affascinato i gialli in cui i detective hanno delle abilità particolari. Ma Tempest ha qualcosa in più: è eccentrico, misterioso e imperturbabile, anche davanti ai delitti più efferati. E poi ho tirato fuori lo psicologo che è in me. Indagare nei meandri della mente umana è qualcosa di intrigante» dice Ben Miller.

Ma l’esplorazione della psiche umana va oltre il crimine. In "Professor T" l’attenzione si focalizza anche sul disturbo ossessivo di cui soffre il protagonista: le sue reazioni sono imprevedibili e i suoi comportamenti maniacali come infilare i guanti per fare il caffè o lucidare le scarpe prima di uscire di casa. «Non ho fatto fatica a calarmi nelle sue stranezze» spiega Miller. «Tutti noi abbiamo delle manie più o meno sviluppate. La mia riguarda il controllo, un modo per tenere a bada l’ansia». Infine in questa serie non manca neanche l’elemento dell’ironia, come spiega l’attore: «C’è una comicità nelle scene tra Jasper e sua madre, la prepotente Adelaide (Frances de la Tour), che rende la storia più particolare e leggera».