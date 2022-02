“Professor Wolfe”: sono l’erede di Sherlock Holmes

La serie inglese su un geniale insegnante-detective, dall’autore di “Shameless”, prende il via su Now "Professor Wolfe" Redazione Sorrisi







Wolfe Kinteh è un professore di Scienze forensi, ma è soprattutto uno dei migliori investigatori di tutta l’Inghilterra: come un moderno Sherlock Holmes, grazie al suo geniale talento è in grado di risolvere i casi più difficili. E come il suo noto precedessore, è così bravo che in molti sono disposti a sopportare il suo carattere imprevedibile e fuori da ogni schema. In contemporanea con Sky Investigation, arriva dal 13 febbraio anche in streaming su Now la nuova serie inglese “Professor Wolfe” con Babou Ceesay nei panni del protagonista.

Sei episodi in cui Kinteh, insieme con il suo team, indaga sui crimini più disparati con un mix di ingegno, empatia e umorismo nero. Ma la vita privata del nostro protagonista è molto più complicata… La serie, trasmessa per la prima volta in patria lo scorso autunno, è ideata da Paul Abbott, tra i più affermati autori televisivi britannici, ideatore della versione originale di “Shameless”.