Profiling: su Giallo la nona stagione

06 Settembre 2020 | 13:16 di Lorenzo Di Palma

Si apre con un salto temporale la nona stagione di Profiling la serie francese campione d’ascolti che riprende con dieci episodi inediti su Giallo dal 6 settembre ogni domenica in prima serata.

Sono trascorsi cinque anni da quando Adèle (Juliette Roudet) è stata rapita e poi finalmente salvata. Per ricominciare una nuova vita insieme al piccolo Ulysse, suo figlio adottivo, la donna lascia Parigi e il lavoro al distretto, ma la sua vera vocazione di psicologa e criminologa la richiama presto al quartier generale e al team investigativo guidato dall'ispettore capo Rocher (Philippe Bas).

Libera dai demoni del suo passato, Adèle si sente finalmente pronta per una relazione d'amore con Rocher, ma non sa che l’uomo nasconde un terribile segreto, che rischia di offuscare la felicità della criminologa e non solo. Una stagione ricca di colpi di scena e dal finale mozzafiato perché il crimine non si ferma mai.