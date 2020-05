“Profiling”, su Giallo parte la settima stagione

07 Maggio 2020 | 16:46 di Matteo Valsecchi

A Parigi ripartono le indagini della squadra investigativa capitanata dal detective Thomas Rocher, sempre interpretato da Philippe Bas. Domenica 10 maggio, infatti, in prima serata su Giallo arriva la settima stagione di "Profiling", la serie tv francese incentrata sui casi affrontati dalla polizia parigina.

Subito scopriamo una grande novità: l’assoluta protagonista dei primi sei capitoli del telefilm, la criminologa Chloe Saint-Laurent (Odile Vuillemin), uscirà presto di scena per cominciare una nuova vita a New York. A sostituirla è Adèle Delettre, che ha il volto di Juliette Roudet. Giovane, ambiziosa, ma troppo spesso condizionata dalla sua impulsività, Adèle ha alle spalle un passato decisamente drammatico. Da bambina, infatti, è stata rapita assieme alla sorella gemella Camille. Un episodio che non ha mai smesso di tormentarla, ma che allo stesso tempo diventa oggi il “combustibile” per continuare a fare il suo lavoro al massimo. Tra lei e il detective Rocher c’è un rapporto molto speciale: «In passato hanno avuto una breve storia d’amore» spiega Philippe Bas. «Adesso saranno costretti a cimentarsi in molte prove che permetteranno loro di conoscersi in modo più approfondito. C’è un qualcosa di forte, quasi di carnale, che li lega. E questo finirà per trasformare una semplice collaborazione lavorativa in vera e propria complicità». Quello di Juliette Roudet non è il solo nuovo ingresso. Nella storia entra anche l’attore italiano Gian Marco Tavani (visto nei film "100 milioni di bracciate" e "Made in Italy") nei panni di Paolo Bugatti, un affascinante medico legale alle prese con il suo tirocinio.