“Quando gli eroi volano”: azione, dramma e amicizia. Da vedere su Netflix

Quattro ex commilitoni si riuniscono per andare a cercare un’amica-sorella-fidanzata scomparsa misteriosamente Barbara Mosconi







Si puo' vedere su

Nella felice stagione delle serie israeliane degli ultimi anni si inserisce “Quando gli eroi volano”, dieci episodi datati 2018, di grande successo all’estero tanto che Apple TV+ ne sta girando un remake inglese (“Echo 3”) per cui ha ingaggiato Luke Evans. È una serie di azione e dramma, fughe, combattimenti, strategie, passioni amorose, paesi esotici e selvaggi, ma alla base di tutto c’è l’amicizia.

Protagonisti, infatti, sono quattro ex commilitoni della guerra in Libano del 2006. Anni dopo si riuniscono per andare a cercare un’amica-sorella-fidanzata (a seconda del rapporto con ognuno di loro) scomparsa misteriosamente nella giungla colombiana e finita tra le grinfie di una strana setta (o sono narcotrafficanti?). La storia alterna il salvataggio mozzafiato a continui flashback. Tra gli “eroi che volano” spiccano due dei più noti (fuori patria) attori israeliani: Tomer Kapon (protagonista di “Fauda”) che interpreta Aviv e Michael Aloni (svestito degli abiti ortodossi di “Shtisel”) che dà il volto a Himmler.