“Quella notte infinita”: trama, cast e trailer

Il thriller d'azione spagnolo ambientato in un carcere psichiatrico promette una notte di tensione Alberto Amman in "Quella notte infinita" Credit: © Netflix Cecilia Uzzo







Si puo' vedere su

Arriva su Netflix "Quella notte infinita", nuova serie originale spagnola (disponibile sulla piattaforma streaming dall’8 luglio), candidata a essere il titolo ideale per i fan di "Vis a Vis" e prison drama simili. L’ambientazione del carcere è tuttavia declinata in maniera diversa: l’intera storia, la cui trama si svolge nell’arco di una sola notte, è raccontata in sei episodi, in un tesissimo scontro tra assalitori, guardie penitenziarie e detenuti. Ideata da Victor Sierra e Xose Morais, il titolo originale è "Baruca" ed è stata diretta da Óscar Pedraza (già regista di "Patria e "Sky Rojo") con Lluís Quílez.

Trama

Ambientata nel carcere psichiatrico di Monte Baruca, "Quella notte infinita" è la notte del 24 dicembre, quando un gruppo di uomini armati circonda l’istituto interrompendo le comunicazioni col mondo esterno. L’obiettivo è catturare uno dei detenuti, il pericoloso serial killer Simón Lago, e l’unica richiesta degli aggressori è che gli venga consegnato: in tal caso si concluderà tutto in pochi minuti. Il direttore della prigione, Hugo, si rifiuta di assecondare la richiesta e si prepara a resistere, potendo contare solo sulle guardie, alcuni funzionari sotto il suo comando e gli stessi detenuti psichiatrici. Inizia una notte di assedio e violenza per il direttore del carcere e i suoi uomini che, senza saperlo, sono diventati l’ultimo ostacolo in una cospirazione guidata da un gruppo di uomini molto potenti.

Il trailer

Cast

Due sono i protagonisti della serie: Luis Callejo che interpreta il serial killer “conteso” Simón Lago e Alberto Ammann (noto nel ruolo di Pacho Herrera in "Narcos") nei panni del direttore del carcere. Nel cast anche Bárbara Goenaga, José Luis García Pérez, Roberto Álamo, Daniel Albaladejo, Cecilia Freire, Laia Manzanares e Lucia Diez.