“Quiz”, la storia di un campione controverso

Siamo nel 2001 e in Inghilterra "Chi vuol essere milionario" è da tempo uno dei quiz più amati e seguiti della tv. Questa miniserie (già disponibile su TimVision), diretta magistralmente da Stephen Frears, racconta proprio uno dei casi che hanno fatto la storia di quello show. Si tratta della vicenda del maggiore dell'esercito Charles Ingram (Matthew Macfadyen) che, su insistenza della moglie, partecipa al gioco condotto da Chris Tarrant (Michael Sheen).

Inizialmente Charles sembra titubante, ma alla fine dimostra di essere un campione infallibile, in grado di azzeccare tutte le risposte e vincere l'ambito premio da un milione di sterline. Però c'è qualcosa che non torna e ad accorgersene è il team della produzione. Charles ha barato oppure era tutta farina del suo sacco? La risposta non ve la diciamo, ma sicuramente vi sorprenderà.