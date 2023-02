“Rabbit hole”: il trailer della nuova serie con Kiefer Sutherland

In arrivo a marzo su Paramount+ una spy story in cui niente è come sembra Cecilia Uzzo







Si puo' vedere su

Kiefer Sutherland, già star di "24" e "Designated Survivor", torna protagonista di una storia tra il thriller e la spy story come "Rabbit hole". È questo il titolo della nuova serie in arrivo su Paramount+ dal 27 marzo, un giorno dopo la messa in onda negli Stati Uniti.

Sutherland ne è anche produttore esecutivo, insieme ai registi John Requa e Glenn Ficarra ("This Is Us", "WeCrashed"), Charlie Gogolak ("The Sinner", "WeCrashed"), Suzan Bymel ("Designated Survivor") e Hunt Baldwin ("Longmire", "The Closer").

La trama

In "Rabbit Hole", niente è come sembra: lo scopre sulla sua stessa pelle John Weir, un maestro dell'inganno nel mondo dello spionaggio aziendale, quando viene incastrato per omicidio da forze con la capacità di influenzare e controllare la popolazione. L’uomo si ritrova così a combattere contro un’organizzazione dall’incredibile arsenale tecnologico capace di controllare il mondo. La sua battaglia personale diventerà necessaria per la salvezza della democrazia in una storia fatta di tecnologia pervasiva e complotti a cascata, in linea con una storia thriller che rimanda, già dal titolo, alla celebre tana del coniglio di “Alice nel paese delle meraviglie”.

Il trailer

Il cast

Oltre al protagonista Kiefer Sutherland che interpreta John Weir, il cast della serie comprende anche Charles Dance ("Game of Thrones") nel ruolo del Dr. Ben Wilson, Meta Golding ("Empire") nel ruolo di Hailey Winton, Enid Graham ("Mare of Easttown") nel ruolo di Josephine "Jo" Madi, Jason Butler Harner ("Ozark") nel ruolo di Valence, Walt Klink ("Arctic Circle") nel ruolo dello Stagista e Rob Yang ("Succession"), che è stato recentemente annunciato nel ruolo di Edward Homm.