“Ragazze elettriche”: quando le donne hanno più potere degli uomini

Arriva su Prime Video la serie tratta dal romanzo di fantascienza di Naomi Alderman Cecilia Uzzo







Sono in arrivo le "Ragazze elettriche": è questo il titolo della nuova serie in arrivo su Prime Video dal 31 marzo, con nuovi episodi disponibili ogni settimana, fino al finale di stagione previsto per il 12 maggio. Il titolo originale è "The Power" e si tratta dell’adattamento dell’omonimo romanzo di Naomi Alderman (in Italia pubblicato da Nottetempo, 2017), vincitore del Baileys Women’s Prize 2017, un libro di fantascienza femminista che ha ricevuto l’entusiastica approvazione di Margaret Atwood – la scrittrice de "Il racconto dell’ancella".

Nel romanzo si assiste a un improvviso rovesciamento dei rapporti di forza tra maschile e femminile. In tutto il mondo, infatti, bambine e adolescenti sviluppano la capacità di emettere scariche elettriche attraverso a un organo all’altezza della clavicola. Alcune donne, tuttavia, cominciano ad abusare di questo potere, proprio come per secoli gli uomini hanno abusato del genere femminile. La serie di Prime Video è prodotta da Sister ("Chernobyl"), mentre la showrunner è Raelle Tucker ("True Blood").

Il mondo di "Ragazze elettriche" corrisponde al nostro tranne che per un capovolgimento. Improvvisamente, e senza preavviso, le adolescenti sviluppano il potere di folgorare gli altri a piacere. La serie segue un gruppo di incredibili personaggi da Londra a Seattle, dalla Nigeria alla all'Europa dell’Est, mentre il Potere evolve da un lieve formicolio alle clavicole delle adolescenti sino ad un rovesciamento totale nell’equilibrio del potere nel mondo.

